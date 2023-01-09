Помер знаменитий бразильський футболіст, який забив за кар'єру понад 700 голів

У неділю, 8 січня, колишній нападник збірної Бразилії Карлос Роберто де Олівейра на прізвисько "Динаміт" пішов з життя у віці 68 років.

Сумну новину повідомив бразильський футбольного клубу "Васко да Гама", якому легендарний гравець присвятив майже всю свою кар'єру.

"Васко да Гама" з глибоким жалем повідомляє про смерть Карлоса Роберто де Олівейри. "Динаміт" присвятив нашому клубу 29 зі своїх 68 років як спортсмен і президент. Ми будемо любити тебе вічно, Калу. Спочивай з миром", – йдеться в заяві.

Причиною смерті Карлоса Роберто де Олівейри став рак кишківника.

Карлос Роберто де Олівейра "Динаміт": кар'єра та досягнення

Роберто де Олівейра виступав за "Васко да Гама" від 1971-го до 1979-го та від 1980-го до 1993 року. Він є рекордсменом клубу за кількістю проведених матчів (1110) та забитих м'ячів (708). Разом з командою він став чемпіоном Бразилії 1974 року.

Упродовж своєї кар'єри бразилець також виступав за іспанську "Барселону", бразильські "Португезу" та "Кампу Гранді".

За збірну Бразилії "Динаміт" зіграв 47 матчів і забив 25 голів. У складі національної команди він став бронзовим призером чемпіонату світу-1978, виграв срібну та бронзову нагороду Кубка Америки. На світовій першості 1978 року він став найкращим бомбардиром національної команди, забивши три м'ячі.

Роберто де Олівейра завершив ігрову кар'єру 1992 року. Від 2008-го до 2014 року обіймав посаду президента "Васко да Гама", за цей час клуб виграв Кубок Бразилії та другий за силою дивізіон першості країни.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року також помер легендарний бразильський футболіст Пеле.

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