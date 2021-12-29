Помер знаменитий спортивний коментатор та тренер з американського футболу

Помер знаменитий спортивний коментатор та тренер з американського футболу

На його честь названо популярну серію відеоігор.

Колишній спортивний коментатор та тренер з американського футболу Джон Медден помер у віці 85 років.

Про це повідомила пресслужба Національної футбольної ліги (NFL). Причину смерті не вказано.

"До нас дійшла сумна звістка про смерть Джона Меддена сьогодні вранці", - йдеться у заяві професійної ліги американського футболу у США.

"Football has been my life, and it's given me so much."



Rest in peace to the legendary John Madden pic.twitter.com/0XYD9FbXhF — NFL Films (@NFLFilms) December 29, 2021

Найбільших успіхів в тренерській кар'єрі Медден досягнув з "Окленд Рейдерс" (нині - "Лас-Вегас Рейдерс"), який очолював у 1969–1978 роках. У 1977 році він виграв із командою Супербоул, ставши у 42 роки наймолодшим коучем ліги, якому підкорилася ця вершина.

Після завершення тренерської кар'єри американець працював спортивним коментатором на телебаченні та радіо. Від 1988 року Медден озвучував серію відеоігор про американський футбол, що випускається компанією Electronic Arts. Серія названа на честь самого тренера Madden NFL.

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