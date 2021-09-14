Помер знаменитий український легкоатлет, світовий рекорд якого не можуть побити вже 35 років

Помер знаменитий український легкоатлет, світовий рекорд якого не можуть побити вже 35 років

У віці 66 років пішов з життя метальник молота Юрій Сєдих.

На 67-му році життя помер дворазовий олімпійський чемпіон та світовий рекордсмен з метання молота Юрій Сєдих.

Про це повідомив президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка у себе в Twitter. Причину смерті олімпійського чемпіона він не вказав.

"Глибоко сумуємо про втрату Юрія Сєдих. Видатний дворазовий олімпійський чемпіон, чий фантастичний світовий рекорд у метанні молота все ще не побитий", - написав Бубка.

Deeply mourn the loss of Yuriy Sedykh...



An outstanding two-time Olympic Champion, whose fantastic World record in Hammer Throw (86.74) for 35 years is stll not broken.@worldolympians @WorldAthletics @iocmedia pic.twitter.com/ZBrqW8MeYV — Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 14, 2021

Юрій Сєдих народився у Ростовській області, а від 1972 року жив та тренувався у Києві. На початку 1990-х перебрався до Парижу, де працював дитячим тренером.

Сєдих - триразовий призер Олімпійських ігор у метанні молота. У 1976 та 1980 роках він вигравав "золото" на Олімпіадах, а в 1988 році завоював срібну нагороду.

Також Сєдих є дворазовим призером Чемпіонатів світу. У 1981 році він здобув "золото", а в 1983 році - "срібло". Юрій тричі перемагав на Чемпіонатах Європи - у 1978, 1982 та 1986 році.

У 1986 році Сєдих встановив світовий рекорд у метанні молота - 86,74 м, який досі нікому не вдалося побити.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання