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Помер знаменитий український легкоатлет, світовий рекорд якого не можуть побити вже 35 років

Помер знаменитий український легкоатлет, світовий рекорд якого не можуть побити вже 35 років

twitter.com/sergey_bubka

У віці 66 років пішов з життя метальник молота Юрій Сєдих.

На 67-му році життя помер дворазовий олімпійський чемпіон та світовий рекордсмен з метання молота Юрій Сєдих.

Про це повідомив президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка у себе в Twitter. Причину смерті олімпійського чемпіона він не вказав.

"Глибоко сумуємо про втрату Юрія Сєдих. Видатний дворазовий олімпійський чемпіон, чий фантастичний світовий рекорд у метанні молота все ще не побитий", - написав Бубка.

  • Юрій Сєдих народився у Ростовській області, а від 1972 року жив та тренувався у Києві. На початку 1990-х перебрався до Парижу, де працював дитячим тренером. 
  • Сєдих - триразовий призер Олімпійських ігор у метанні молота. У 1976 та 1980 роках він вигравав "золото" на Олімпіадах, а в 1988 році завоював срібну нагороду.
  • Також Сєдих є дворазовим призером Чемпіонатів світу. У 1981 році він здобув "золото", а в 1983 році - "срібло". Юрій тричі перемагав на Чемпіонатах Європи - у 1978, 1982 та 1986 році.
  • У 1986 році Сєдих встановив світовий рекорд у метанні молота - 86,74 м, який досі нікому не вдалося побити.
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