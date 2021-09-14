Помер знаменитий український легкоатлет, світовий рекорд якого не можуть побити вже 35 років

У віці 66 років пішов з життя метальник молота Юрій Сєдих.
На 67-му році життя помер дворазовий олімпійський чемпіон та світовий рекордсмен з метання молота Юрій Сєдих.
Про це повідомив президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка у себе в Twitter. Причину смерті олімпійського чемпіона він не вказав.
"Глибоко сумуємо про втрату Юрія Сєдих. Видатний дворазовий олімпійський чемпіон, чий фантастичний світовий рекорд у метанні молота все ще не побитий", - написав Бубка.
Deeply mourn the loss of Yuriy Sedykh...— Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 14, 2021
An outstanding two-time Olympic Champion, whose fantastic World record in Hammer Throw (86.74) for 35 years is stll not broken.@worldolympians @WorldAthletics @iocmedia pic.twitter.com/ZBrqW8MeYV
- Юрій Сєдих народився у Ростовській області, а від 1972 року жив та тренувався у Києві. На початку 1990-х перебрався до Парижу, де працював дитячим тренером.
- Сєдих - триразовий призер Олімпійських ігор у метанні молота. У 1976 та 1980 роках він вигравав "золото" на Олімпіадах, а в 1988 році завоював срібну нагороду.
- Також Сєдих є дворазовим призером Чемпіонатів світу. У 1981 році він здобув "золото", а в 1983 році - "срібло". Юрій тричі перемагав на Чемпіонатах Європи - у 1978, 1982 та 1986 році.
- У 1986 році Сєдих встановив світовий рекорд у метанні молота - 86,74 м, який досі нікому не вдалося побити.