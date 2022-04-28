"Померлий" футбольний агент виявився живим: Райола спростував чутки ЗМІ

Один з найбільш впливових футбольних агентів світу Міно Райола відреагував на інформацію про свою смерть.

Агент зазначив, що його "хоронять" вже вдруге за чотири місяці.

Про це агент повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"Поточний стан здоров’я для тих, хто цікавиться: розлючений тим, що вдруге за чотири місяці, вони мене вбивають. Здається, також можуть і реанімувати", - написав Райола.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate. — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022

Райола представляє інтереси Златана Ібрагімовича, Поля Погба, Ерлінга Голанда, Джанлуїджі Доннарумми, Маттейса де Лігта, Марко Верратті, Генріха Мхітаряна та багатьох інших футболістів.

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