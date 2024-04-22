Помилка Луніна та незарахований гол: "Реал" вирвав перемогу над "Барселоною" в Ель Класико (відео)

Гол Беллінгема в компенсований час дозволив мадридцям тріумфувати у видовищній грі проти каталонців.

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму полі переміг "Барселону" в центральному матчі 32-го туру іспанської Ла Ліги. Ель Класико на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді закінчилося з рахунком 3:2 .

Каталонці вийшли вперед на самому початку поєдинку. На 6-й хвилині Лунін помилився на виході після подачі Рафіньї з кутового, дозволивши Андреасу Крістенсену на дальній стійці головою спрямувати м'яч у ворота.

На 18-й хвилині "вершкові" відігралися. Вінісіус Жуніор реалізував пенальті, призначений арбітром за фол Пау Кубарсі проти Лукаса Васкеса у штрафному майданчику "синьо-гранатових".

На 28-й хвилині в матчі стався ще один досить суперечливий епізод. Після прострілу з кутового з правого флангу 16-річний вінгер "блаугранас" Ламін Ямал на ближній стійці завдав удару, але Лунін врятував "Королівський клуб", вибивши м'яч із самісінької лінії воріт.

Відеоасистенти рефері (VAR) довго переглядали повтори, намагаючись визначити, чи перетнув м'яч лінію воріт "Реала". Ускладнив їм це завдання той факт, що в іспанському чемпіонаті досі немає системи автоматичної фіксації перетину м'ячем лінії воріт. І все ж, арбітри ухвалили рішення на користь мадридського клубу та не зарахували гол.

У другому таймі підопічні Хаві знову повели в рахунку. На 69-й хвилині Фермін Лопес добив м'яч у ворота після того, як Лунін відбив перед собою простріл Ямала від правого кута карного майданчика.

Однак підопічні Карло Анчелотті дуже швидко відновили паритет у матчі. На 73-й хвилині Лукас Васкес замкнув простріл Вінісіуса з лівого флангу точним ударом у ближній кут.

Розв'язка цього напруженого протистояння настала в компенсований час. На 90+1-й хвилині Джуд Беллінгем на дальній стійці вколотив м'яч під поперечину після прострілу Лукаса Васкеса з правого флангу.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Барселона"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Реал" (81 очко) зміцнив своє лідерство у Ла Лізі, за шість турів до кінця чемпіонату мадридці випереджають "Барселону" на 11 балів.

У наступному турі Примери "бланкос" 26 квітня на виїзді зійдуться з "Реалом Сосьєдад", а каталонці 29 квітня приймуть "Валенсію" українського форварда Романа Яремчука.

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