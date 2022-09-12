"Помилка, яку ще можна виправити": Шевченко та інші легенди українського футболу закликали боснійців відмовитися від матчу з РФ

Легендарні українські футболісти та тренери звернулися до гравців та тренерського штабу Боснії та Герцеговини із закликом не допустити проведення товариського матчу зі збірною Росії.

Так, незважаючи на повномасштабне вторгнення російських військ до України, Футбольна Асоціація Боснії та Герцеговини анонсувала проведення спарингу із командою країни-агресорки, який повинен відбутися 19 листопада. Утім, ця новина миттєво викликала обурення світової спільноти.

Одними з тих, хто закликав боснійців відмовитися від контрольного спарингу з РФ стали такі видатні футболісти, як Андрій Шевченко. Олег Блохін та Ігор Бєланов (усі троє є володарями "Золотого м'яча", прим.), а також тренери - Анатолій Дем'яненко, Олег Протасов та Олексій Михайличенко.

"Шановні колеги! Друзі!

Матч між збірною України та збірною Боснії і Герцеговини, який 16 листопада 2021 року відбувся у вашій країні, є для нас спогадом із мирного життя. Адже саме цей поєдинок став для нашої команди останнім перед початком повномасштабного вторгнення росії на територію нашої держави, яке розпочалося 24 лютого 2022 року.

Уже понад півроку українські команди, у тому числі й головна збірна України, не мають можливості зіграти у своїй країні жодної міжнародної гри. І все це — через агресію росії. Також Україну змушені були покинути мільйони наших громадян. Переважно — жінки та діти. Ми вдячні Боснії і Герцеговині, що вона стала привітною домівкою для частини з них!

Десятки тисяч серед тих, хто залишився чи не встиг виїхати, було вбито й поранено. Тисячі людей на окупованій росією території України було закатовано. Зараз житлові квартали наших міст перебувають під постійним бомбардуванням російської армії. Уся територія нашої країни — під постійними ракетними обстрілами росіян, щодня гинуть мирні жителі, діти, а на фронті ведуться запеклі бої…

Ми змагаємося з величезною військовою армадою, яка хоче банально знищити нашу країну. І, що важливо, ми змагаємося не лише за Україну. Ми змагаємося за майбутнє всього демократичного, цивілізованого світу, до якого належить Боснія і Герцеговина. Тому ми були неприємно здивовані й дуже засмучені звісткою про те, що після таких трагічних подій, що вже сталися й продовжуються в Україні, ваша команда погодилася 19 листопада зіграти зі збірною росії — збірною країни-агресора — товариський матч.

Вважаємо, що рішення збірної Боснії і Герцеговини провести матч із командою країни-агресора є прикрою помилкою. Помилкою, яку ще можна виправити! Тому закликаємо вас відмовитися від участі у футбольному матчі зі збірною росії! Відмовитися заради зупинення військової агресії проти України й заради майбутнього демократичної Європи!", - йдеться в заяві легенд українського футболу на сайті УАФ.

Раніше в УЄФА повідомили, що не заперечують проти проведення поєдинку між збірними Боснії і Герцеговини і РФ. У відповідь Українська асоціація футболу (УАФ) вимагає від УЄФА та ФІФА не допустити проведення матчу за участю країни-агресорки.

Своєю чергою, лідери збірної Боснії та Герцеговини вже висловили солідарність з Україною та заявили, що бойкотуватимуть товариський матч із Росією.

Додамо, що Боснія та Герцеговина була суперником збірної України у групі кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. У Львові команди зіграли внічию (1:1), а на виїзді українці обіграли балканців (0:2) та завоювали путівку до плейоф відбору на мундіаль.

Нагадаємо, УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним Росії у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення до України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Тепер же УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.

Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.