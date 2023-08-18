Помста за "Азов": гравці "Динамо" потужно відповіли фанатам "Аріса", які скандували "Путін" (відео)

Футболісти київського "Динамо" бурхливо відсвяткували перемогу в серії пенальті над грецьким "Арісом" і вихід до раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій.

Після вирішального незабитого грецькою командою пенальті воротар "біло-синіх" Георгій Бущан побіг у напрямку фанатів "Аріса", які прибули на матч до Бухареста, і почав демонструвати красномовні жести. До голкіпера також приєдналися інші футболісти "Динамо".

Один із гравців київського клубу показав символ "Азова" – підрозділу української армії, на адресу якого уболівальники "Аріса" вивісили ганебний банер з написом "Smash Azov nazis" ("Знищте нацистів Азова") під час першого матчу в Салоніках.

Гравці "Динамо" після матчу проти "Аріса" / Фото: Football Hub

У відповідь фанати грецького клубу почали з трибун скандувати прізвище російського диктатора Володимира Путіна.

На полі тим часом спалахнула штовханина між представниками "Динамо" та "Аріса". Як наслідок, арбітр показав жовті картки Бущану, захиснику киян Владиславу Дубінчаку та хавбеку греків Лазаросу Христодулопулосу.

Гравці "Динамо" після матчу проти "Аріса" / Фото: Football Hub

На післяматчевій пресконференції головний тренер "Аріса" Апостолос Терзіс розкритикував поведінку гравців "Динамо", назвавши її ганебною.

"Ми тут, щоб запобігати насильству, а не підбурювати його. Такому великому клубу з такими великими футболістами соромно підходити до фанів суперника та жестикулювати. Нема чого ходити до них. Браво нашим уболівальникам. Виступаємо проти насильства та намагаємося йому запобігати. Те, що сталося – ганьба", – сказав Терзіс.

Своєю чергою, керманич "Динамо" Мірча Луческу попросив вибачення за дії своїх підопічних. Водночас румунський фахівець зазначив, що така реакція його футболістів стала наслідком поведінки фанатів суперника.

"Ви бачили, які банери вивісили грецькі уболівальники під час першого матчу? Вони були спрямовані проти України. Я не міг зупинити наших гравців. Я не підтримую цього і перепрошую, але ви повинні розуміти наших футболістів. Тому що вони бачили банери фанатів "Аріса" проти України, проти військових. Я, звичайно, не можу погодитися з деякими жестами.

Сподіваюся, такого більше не повториться у майбутньому. Я сам не очікував такого. Але реакція наших гравців стала наслідком того, як поводилися фанати "Аріса", – сказав Луческу.

Крім того, після перемоги над "Арісом" київський клуб присвятив у власних соцмережах публікацію захисникам "Азовсталі".

"Відправили жалюгідні провокації назад до Греції", – йдеться у дописі "Динамо" із зображенням лого "Азова" та написом "Герої України".

Також "Динамо" виклало командне фото з роздягальні після перемоги та підписало його "За Україну! За її героїв!".

Суперником киян у раунді плейоф відбору Ліги конференцій стане турецький "Бешикташ". Перший матч відбудеться 24 серпня, а поєдинок у відповідь – 31 серпня. Переможець протистояння вийде до групового етапу.

Читайте також:

Очорнили "Азов": УАФ поскаржилася до УЄФА через ганебний банер фанатів "Аріса" на матчі з "Динамо"

Форвард збірної України Яремчук оформив хет-трик у матчі Ліги конференцій (відео)

Дива не сталося: "Дніпро-1" з шикарним голом не подужав "Славію" та вилетів з Ліги Європи (відео)