Помста за Цуренко не вдалася: Костюк зупинилася у другому колі Roland Garros-2024

Марта не впоралася з хорваткою Донною Векич.

Українська тенісистка Марта Костюк завершила виступи в одиночному розряді Roland Garros-2024.

У другому колі основної сітки французького мейджора 21-річна уродженка Києва (№20 WTA) зазнала поразки від хорватки Донни Векич (№40 WTA).

Матч тривав 1 годину 53 хвилини і завершився невдачею українки – 5:7, 4:6. Це була перша особиста зустріч тенісисток.

Зазначимо, що поєдинок повинен був відбутися днем раніше, але через дощ його перенесли на 30 травня.

Таким чином, Векич вибила з Відкритого чемпіонату Франції другу поспіль українську тенісистку. У першому колі вона на відмові пройшла Лесю Цуренко, яка знялася під час матчу через травму.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Даяна Ястремська здобула розгромну перемогу та вперше в кар'єрі вийшла до третього кола Roland Garros.

Також другий раунд турніру Grand Slam спробує подолати перша ракетка України Еліна Світоліна, яка 30 травня зустрінеться з француженкою Діан Паррі.

Читайте також:

Roland Garros-2024: Ястремська та Костюк пробилися до другого кола, Цуренко знялася через травму

Шість українських тенісисток заявилися до основної сітки Wimbledon-2024

Українська тенісистка розгромила росіянку та стала чемпіонкою турніру в Грузії