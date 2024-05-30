Помста за Цуренко не вдалася: Костюк зупинилася у другому колі Roland Garros-2024

Марта не впоралася з хорваткою Донною Векич.
Українська тенісистка Марта Костюк завершила виступи в одиночному розряді Roland Garros-2024.
У другому колі основної сітки французького мейджора 21-річна уродженка Києва (№20 WTA) зазнала поразки від хорватки Донни Векич (№40 WTA).
Матч тривав 1 годину 53 хвилини і завершився невдачею українки – 5:7, 4:6. Це була перша особиста зустріч тенісисток.
Зазначимо, що поєдинок повинен був відбутися днем раніше, але через дощ його перенесли на 30 травня.
Таким чином, Векич вибила з Відкритого чемпіонату Франції другу поспіль українську тенісистку. У першому колі вона на відмові пройшла Лесю Цуренко, яка знялася під час матчу через травму.
Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Даяна Ястремська здобула розгромну перемогу та вперше в кар'єрі вийшла до третього кола Roland Garros.
Також другий раунд турніру Grand Slam спробує подолати перша ракетка України Еліна Світоліна, яка 30 травня зустрінеться з француженкою Діан Паррі.
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