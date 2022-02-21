Помста за голи: гравців "Манчестер Юнайтед" під час матчу обстріляли фанати суперника

Помста за голи: гравців "Манчестер Юнайтед" під час матчу обстріляли фанати суперника

Футбольна асоціація Англії та поліція взялися розслідувати інцидент.

Уболівальники "Лідса" відзначилися негідною поведінкою під час поєдинку 26-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Манчестер Юнайтед".

Як повідомляє Sky Sports, після третього гола "червоних дияволів" фанати "Лідса" вистрілили з ракетниці по гравцям МЮ. Один зі снарядів влучив у бразильського ексхавбека донецького "Шахтаря" Фреда, в інший - у голову 19-річного вінгера Антоні Еланги. Останньому знадобилася допомога лікарів.

Футбольна асоціація Англії вже зв'язалася з місцевою поліцією та почала розслідувати скандальний епізод.

Матч завершився перемогою "Манчестер Юнайтед" з рахунком 4:2. Цікаво, що саме Фред та Еланга забили голи, які дозволили "манкуніанцям" виграти зустріч.

"Манчестер Юнайтед" з 46 очками закріпився на четвертому місці в АПЛ. "Лідс" розташувався на 15-й позиції з 23 пунктами у своєму активі.

У наступних матчах АПЛ "манкуніанці" 26 лютого приймуть "Вотфорд", а "Лідс" 23 лютого на виїзді зіграє з "Ліверпулем". Також "червоні дияволи" 23 лютого в Мадриді зустрінуться з "Атлетіко" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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