Помста за Олімпіаду не вдалася: Берінчик успішно захистив титул в андеркарді бою Усик – Дюбуа

Український боксер Денис Берінчик здобув перемогу над шведом Ентоні Їгітом у бою, який відбувся в андеркарді поєдинку між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Боксери пройшли повну дистанцію з 12 раундів. У підсумку судді одноголосно віддали перемогу українцю – 117-111, 115-113, 116-112.

Таким чином, 35-річний Берінчик увосьме в кар'єрі захистив титул WBO International у легкій вазі.

Для Дениса ця перемога стала 18-ю (9 – нокаутом) у 18 поєдинках на професійному ринзі.

Зазначимо, що раніше Берінчик та Їгіт билися на Олімпійських іграх-2012 у Лондоні. Тоді українець переміг шведа суддівським рішенням.

Додамо, що на бій зі шведом Берінчик вийшов в образі вікінга. В руках Дениса була сокира з написом "Слава Україні".

Головною подією боксерського шоу на "Тарчинські Арені" у польському Вроцлаві стане поєдинок Усика проти Дюбуа, в якому українець захищатиме пояси WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Дюбуа.

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