Помста за півфінал Чемпіонату світу: збірна Англії перемогла Хорватію на Євро-2020

Долю поєдинку вирішив єдиний м'яч.

Збірна Англії перемогла команду Хорватії в матчі першого туру групи D Чемпіонату Європи-2020. Зустріч у Лондоні на стадіоні "Вемблі завершилася з рахунком 1:0.

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У першому таймі команди не створили великої кількості гольових моментів. Англійці видали потужний старт, але удар Фодена з меж штрафного на 5-й хвилині прийняла на себе стійка, а постріл Філліпса здалеку потягнув голкіпер "картатих" Ліваковіч.

Associated Press

Утім, після перерви підопічні Гарета Сутгейта все ж досягли успіху. На 57-й хвилині Філліпс вивів Стерлінга на побачення з Ліваковічем, і Рахім пробив воротаря хорватів.

Associated Press

Майже одразу Англія могла забивати забивати другий гол. Маунт прострілив у штрафну, де дальню стійку замикав Кейн, однак капітан "Трьох левів" запустив м'яч над поперечиною.

Associated Press

Найкращий момент у хорватів був на 65-й хвилині. Ковачич завдав дальній удар, який заблокувала оборона англійців, а Ребич на підбиранні не влучив у ворота. Таким чином, команда Саутгейта довела справу до мінімальної перемоги та помстилася хорватам за поразку у півфіналі Чемпіонату світу 2018 року.

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Англія і Хорватія виступають у групі D, де їхніми суперниками також є команди Чехії та Шотландії.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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