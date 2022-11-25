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Помста за скандальний пенальті: нападник Гани обурив Роналду витівкою наприкінці матчу ЧС-2022 (фото, відео)

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
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Помста за скандальний пенальті: нападник Гани обурив Роналду витівкою наприкінці матчу ЧС-2022 (фото, відео)

Фото: Associated Press

Букарі вирішив потролити зіркового португальця.

У четвер, 24 листопада, відбувся матч 1-го туру групи H чемпіонату світу-2022 з футболу між збірними Португалії та Гани. Вирвати нічию у матчі ганська збірна не змогла, але трохи зіпсувати настрій зірці команди суперника Кріштіану Роналду вдалося.

Нападник "Црвени Звезди" Осман Букарі став автором останнього голу у поєдинку. Він вирішив відсвяткувати своє взяття воріт у фірмовому стилі Роналду, щоб трішки позлити португальця.

Витівка вдалася – Роналду вкрай обурився цьому вчинку.

© Associated Press
Фото: Associated Press
  • Матч Португалія – Гана завершився перемогою команди Роналду з рахунком 3:2.
  • У другому турі 28 листопада Південна Корея протистоятиме Гані, а Португалія визначить сильнішого зі Уругваєм. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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Стаття з добірки новин:
Чемпіонат Світу з футболу 2022
Дата публікації
Перегляди
563
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