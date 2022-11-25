Помста за скандальний пенальті: нападник Гани обурив Роналду витівкою наприкінці матчу ЧС-2022 (фото, відео)

У четвер, 24 листопада, відбувся матч 1-го туру групи H чемпіонату світу-2022 з футболу між збірними Португалії та Гани. Вирвати нічию у матчі ганська збірна не змогла, але трохи зіпсувати настрій зірці команди суперника Кріштіану Роналду вдалося.

Нападник "Црвени Звезди" Осман Букарі став автором останнього голу у поєдинку. Він вирішив відсвяткувати своє взяття воріт у фірмовому стилі Роналду, щоб трішки позлити португальця.

Витівка вдалася – Роналду вкрай обурився цьому вчинку.

Ronaldo's reaction after a Ghanian player did the Siuuu celebration.

Penaldo pic.twitter.com/mJWsJlSyMz — KING KONG• (@DrealKingKong) November 24, 2022

Фото: Associated Press

Матч Португалія – Гана завершився перемогою команди Роналду з рахунком 3:2.

команди Роналду з рахунком 3:2. У другому турі 28 листопада Південна Корея протистоятиме Гані, а Португалія визначить сильнішого зі Уругваєм. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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