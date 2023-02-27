Помста за виліт з Кубка Франції: ПСЖ розтрощив Марсель з Малиновським у Лізі 1 (відео)

Ліонель Мессі забив свій 700-й гол на клубному рівні.
"Марсель" українського півзахисника Руслана Малиновського розгромно програв ПСЖ у домашньому матчі 25-го туру у чемпіонату Франції – 0:3.
У першому таймі парижани двічі вразили ворота "провансальців": на 25-й хвилині Кіліан Мбаппе відкрив рахунок після передачі Ліонеля Мессі.
А за чотири хвилини вже француз асистував на аргентинця, який відзначився своїм 700-м голом за кар'єру на клубному рівні.
Після перерви ПСЖ довів справу до розгрому. На 55-й хвилині Мбаппе оформив дубль, а Мессі записав до свого активу другий асист.
Малиновський вийшов у стартовому складі "Марселя" та відіграв повний поєдинок. Загалом цього сезону Руслан зіграв у десяти матчах за "провансальців" у всіх турнірах, відзначившись двома голами.
Огляд матчу
Таким чином, ПСЖ помстився "Марселю" за поразку в 1/8 фіналу Кубка Франції. Саме гол Малиновського став переможним і вибив парижан з турніру.
- ПСЖ (60 очок) лідирує в Лізі 1. "Марсель" залишається на другому місці, відстаючи від парижан на 8 балів.
- У наступному турі ПСЖ 4 березня прийме "Нант", а "Марсель" днем пізніше на виїзді зіграє з "Ренном". Перед цим, 1 березня, команда Малиновського проведе чвертьфінальний матч Кубка Франції проти "Ансі".
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