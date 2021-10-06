Помста за Євро-2020: Іспанія в драматичному матчі перемогла Італію та вийшла до фіналу Ліги націй

Помста за Євро-2020: Іспанія в драматичному матчі перемогла Італію та вийшла до фіналу Ліги націй

Понад тайм команда Роберто Манчіні грала в меншості після вилучення Леонардо Бонуччі.

Збірна Іспанії стала фіналістом Ліги націй УЄФА-2020/21. У першому півфіналі турніру, який відбувся на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані, команда Луїса Енріке перемогла команду Італії з рахунком 2:1.

"Червона фурія" досить швидко змогла вийти вперед. На 17-й хвилині вінгер "Манчестер Сіті" Ферран Торрес з меж штрафного красивим ударом в один дотик замкнув ідеальну поперечну передачу Мікеля Оярсабаля.

Associated Press

Моментально іспанці могли подвоїти перевагу в рахунку. Доннарумма після удару Маркоса Алонсо випустив м'яч з рук. Ігровий знаряд вдарився об стійку, а далі Бонуччі виніс його зі стрічки, не дозволивши Оярсабалю добити в порожні ворота.

Після екватора першого тайму Італія вирівняла гру та створила два супермоменти. Спочатку Бернардескі бив з близької відстані - воротар іспанців Унаї Сімон перевів м'яч у стійку. А потім Лоренцо Інсіньє з надзвичайно вигідної позиції схибив, пустивши м'яч поруч із правою стійкою.

І якщо один пропущений м'яч не віщував для підопічних Манчіні жодної катастрофи, то події наприкінці першого тайму зробили ситуацію фатальною.

На 42-й хвилині Леонардо Бонуччі у боротьбі вдарив ліктем Серхіо Бускетса - для італійського захисника жовта картка стала другою та перетворилася на червону. До слова, перший "гірчичник" він отримав за неспортивну поведінку.

Associated Press

А в компенсований час перед свистком на перерву іспанці реалізували чисельну більшість. Оярсабаль накинув у штрафний майданчик, а Ферран Торрес головою прицільно пробив у протихід голкіперу та оформив дубль.

Associated Press

У другий половині поєдинку Іспанія продовжила домінувати, не дозволяючи супернику створити майже нічого біля своїх воріт. Однак на 83-й хвилині інтрига ожила - іспанці забарилися під час подачі свого кутового та пропустили швидку контратаку, яка завершилася точним ударом Лоренцо Пеллегріні.

Associated Press

Фінального штурму від італійців не вийшло - іспанці майстерно тримали м'яч і довели справу до логічної перемоги.

Associated Press

Associated Press

Додамо, що влітку доля звела Італію та Іспанію в півфіналі Євро-2020. Тоді італійці здолали іспанців у серії пенальті, після чого в фіналі континентальної першості обіграли Англію. Таким чином, перемога в півфіналі Ліги націй стала для піренейців хоч і не великою, але відплатою за поразку на Чемпіонаті Європи.

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В іншому півфіналі 7 жовтня зустрінуться команди Бельгії та Франції . Стартовий свисток - о 21:45 за київським часом.

та . Стартовий свисток - о 21:45 за київським часом. Фінальний матч турніру відбудеться 10 жовтня о 21:45. У цей же день о 16:00 невдахи півфіналів позмагаються в поєдинку за третє місце.

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