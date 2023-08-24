Помсти за "Дніпро-1" не вийшло: "Зоря" програла "Славії" у плейоф кваліфікації Ліги Європи (відео)

Луганці тривалий час зберігали власні ворота "сухими", але наприкінці гри пропустили двічі.

Луганська "Зоря" зазнала поразки від празької "Славії" в першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи. Поєдинок на "Еден Арені" у Празі завершився з рахунком 2:0 .

Перший гол чеський клуб забив наприкінці зустрічі. На 81-й хвилині нігерійський нападник Мухамед Тіджані пробив у дальній кут після подачі з кутового від Петра Шевчика.

У компенсований до другого тайму час празька команда зміцнила свою перевагу – Лукаш Масопуст відзначився після передачі Болуватіфе Огунгбаї.

Зазначимо, що в першому таймі м'яч також побував у сітці воріт українського клубу – гол Масопуста на 27-й хвилині було скасовано через гру рукою.

Огляд матчу

Матч-відповідь команди зіграють у четвер, 31 серпня, у польському місті Люблін. Саме тут луганський клуб проводитиме номінально домашні єврокубкові матчі у сезоні-2023/24.

Переможець двоматчевої дуелі вийде до групового етапу Ліги Європи. Команда, яка програє, одразу потрапить до групового етапу третього за престижністю єврокубку – Ліги конференцій.

Нагадаємо, у 3-го раунді кваліфікації Ліги Європи "Славія" вибила з турніру ще один український клуб – "Дніпро-1" (3:0, 1:1).

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