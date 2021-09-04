Помстилася росіянці за Олімпіаду: українка Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги (відео)

Ярослава взяла висоту 2.02 метра, показавши другий найкращий результат у сезоні.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, яка потрапила у скандал на Олімпіаді в Токіо через спільні фото з російською суперницею Марією Ласіцкене, виграла етап Діамантової ліги в Брюсселі.

19-річна спортсменка з Дніпра підкорили планку 2.02 метра, чого не змогла зробити жодна з її конкуренток. Для Ярослави це другий найкращий стрибок у сезоні. Її найкращий результат - 2.03 метра.

Відео переможного стрибка Магучіх

"Срібло" Діамантової ліги взяла олімпійська чемпіонка Токіо-2020 Ласіцкене (2.00 метра). Таким чином, Магучіх взяла реванш у росіянки за Ігри в столиці Японії, де талановита українка мусила задовільнитися "бронзою".

Третьою на етапі Діамантової ліги стала австралійка Нікола Макдермотт (2.00 метра), яка була срібною призеркою Олімпіади в Токіо. У Брюсселі вона взялу ту висоту, що і росіянка, але для цього їй знадобилася більша кількість спроб.

Також на етапі Діамантової ліги в Брюсселі виступили українки Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Вони показали 4-й і 8-й результати відповідно. Геращенко зупинилася на позначці 1.92 метра, а Левченко стрибнула на 1.88 метра.

Нагадаємо:

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо Ярослава Магучіх потрапила під шквал критики через фото з російською суперницею Марією Ласіцкене, які були зроблені після завершення змагань у секторі для стрибків у висоту у столиці Японії.

Ярослава Магучіх потрапила під шквал критики через фото з російською суперницею Марією Ласіцкене, які були зроблені після завершення змагань у секторі для стрибків у висоту у столиці Японії. Ці кадри викликали великі дискусії в Україні, а Магучіх потрапила під критику за фото з росіянкою, яка у 2018 році була довіреною особою президента РФ Володимира Путіна на виборах глави держави.

на виборах глави держави. Магучіх також є молодшим лейтенантом Збройних сил України. Водночас Ласіцкене - капітан Збройних сил РФ.

Раніше на захист Ярослави став каратист Станіслав Горуна , заявивши, що "спорт - поза політикою".

, заявивши, що "спорт - поза політикою". Борець греко-римського стилю та народний депутат Жан Беленюк, який приніс Україні єдину золоту медаль на Олімпійських іграх-2020, заступився за Магучіх і закликав не цькувати "19-річну дитину".

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