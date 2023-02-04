Помстилася за співвітчизницю: Цуренко створила сенсацію та вийшла до фіналу турніру в Хуахіні

Леся вперше за чотири роки пробилася до вирішального матчу змагань WTA.

Українська тенісистка Леся Цуренко стала фіналісткою турніру WTA 250 у Хуахіні (Таїланд).

У півфіналі 33-річна українка (№136 WTA) сенсаційно перемогла першу сіяну змагань Б'янку Андреєску з Канади (№42 WTA).

Поєдинок тривав годину і 35 хвилин. Цуренко виграла перший сет з рахунком 5:7 та вела 0:4 в другій партії, після чого Андреєску, яка впродовж матчу мала проблеми з плечем, вирішила знятися з гри.

Таким чином, Леся помстилася Андреєску, яка у чвертьфіналі вибила з турніру іншу українську тенісистку Марту Костюк – 6:0, 7:6.

A tough ending but great sportsmanship nonetheless @LTsurenko reaches her first final since 2019 after Andreescu is forced to retire in their semifinal match#ThailandOpen pic.twitter.com/6eMH6cytYf — wta (@WTA) February 4, 2023

У фінальному матчі Цуренко зустрінеться з китаянкою Лінь Чжу (№54 WTA). Вирішальний поєдинок відбудеться в неділю, 5 лютого.

Цуренко вшосте в кар'єрі зіграє у фіналі одиночних турнірів WTA та вперше від 2019 року, коли вона поступилася чешці Кароліні Плішковій на змаганнях в австралійському Брісбені. Загалом Леся має у своєму активі чотири титули серії WTA.

Нагадаємо, в Хуахіні на шляху до фіналу Цуренко також перемогла бельгійку Ісалін Бонавентюре, росіянку Анну Калінську та німкеню Тетяну Марію.

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