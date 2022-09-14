Помстилася за співвітчизницю: Цуренко вибила росіянку з турніру WTA у Порторожі

Українка Леся Цуренко обіграла росіянку Катерину Александрову в другому колі турніру серії WTA 250 у словенському Порторожі.

Українська тенісистка Леся Цуренко (№92 WTA) перемогла росіянку Катерину Александрову (№24 WTA) в другому раунді турніру серії WTA 250 у словенському Порторожі.

Досвідчена 33-річна українка здолала тенісистку з країни-агресорки за два сети - 7:5, 7:6(5).

Таким чином, Цуренко помстилася Александровій за свою співвітчизницю Марту Костюк, яку росіянка обіграла в першому колі турніру.

У чвертьфіналі Цуренко зіграє з переможницею матчу між чешкою Терезою Мартінцовою (№66 WTA) та чемпіонкою цьогорічного Вімблдону Єленою Рибакіною з Казахстану (№25 WTA).

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