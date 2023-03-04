Помстилася за співвітчизницю: українська тенісистка вийшла до півфіналу турніру в США

Марта Костюк позмагається за путівку до фіналу на змаганнях в Остіні.

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до півфіналу турніру WTA 250 в Остіні (США).

У чвертьфіналі 20-річна українка обіграла німкеню Анну-Лену Фрідзам.

Поєдинок тривав одну годину та 51 хвилину. Українка виграла перший сет на тай-брейку – 7:6, а потім здобула впевнену перемогу в другій партії – 6:2.

Упродовж матчу Марта виконала три подачі навиліт і припустилася 9 подвійних помилок.

Для Костюк це друга в кар'єрі перемога над Фрідзам. Три роки тому українка зустрічалися з німкенею в першому раунді кваліфікації турніру WTA 250 у Празі.

Зауважимо, що саме Фрідзам у першому колі турніру в Остіні вибила іншу українку Даяну Ястремську.

Костюк вперше цього року зіграє у півфіналі. Це буде її п'ятий півфінал на турнірах WTA у кар'єрі. Суперницею українки в матчі за путівку до фіналу стане американка Даніель Коллінз, яка в 1/4 фіналу перемогла росіянку Анну Калінську.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу цих змагань Костюк обіграла американку Медісон Бренгл.

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