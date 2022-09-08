Помстилися за поразку в ЛЧ: "Динамо" прикро поступилося "Фенербахче" на старті Ліги Європи

У четвер, 8 вересня, київське "Динамо" провело перший поєдинок групового раунду Ліги Європи сезону-2022/23 проти турецького "Фенербахче".

Київське "Динамо" поступилося турецькому "Фенербахче" у матчі першого туру Ліги Європи сезону-2022/23. Поєдинок завершився з рахунком 2:1 .

Рахунок матчу відкрив на 35-й хвилині Густаво Енріке. Бразилець виграв боротьбу у Дениса Гармаша та головою відправив м'яч у ворота після подачі з кутового.

"Біло-сині" зрівняли рахунок у другому таймі - на 64-й хвилині Віталій Буяльський розібрався на лівому фланзі та прострілив у центр, звідки Віктор Циганков в один дотик переправив м'яч у кут.

У компенсований до другого тайму час "Фенербахче" вирвав перемогу - Міші Батшуаї на дальній стійці вколотив м'яч під поперечину

В іншому протистоянні групи B кривдник "Дніпра-1" у кваліфікації ЛЄ кіпрський АЕК Ларнака удома приймав французький "Ренн". Матч також завершився перемогою гостей - 1:2. На 29-й хвилині Артур Теат вивів французів вперед, а через чотири хвилини Оїєр Санхурхо зрівняв рахунок. У другому таймі команди не забивали, а у додатковий час Лоренц Ассіньйон подарував французам перемогу.

Поєдинки 2-го туру групового етапу Ліги Європи відбудуться 15 вересня: "Динамо" - АЕК, "Ренн" - "Фенербахче".

Додамо, що "біло-сині" та стамбульці вже перетиналися цього єврокубкового сезону. В рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Динамо" пройшло "Фенербахче" (0:0, 2:1). Після цього підопічні Мірчи Луческу в рамках 3-го раунду відбору найпрестижнішого клубного турніру Європи здолали австрійський "Штурм" (1:0, 2:1). Утім, зіграти в групі ЛЧ киянам не судилося, адже в плейоф кваліфікації вони поступилися португальській "Бенфіці" (0:2, 0:3).

Що стосується "Фенербахче", то вони після вильоту від "Динамо" пройшли дві стадії відбору Ліги Європи. Спочатку стамбульці переграли чеський "Словацко" (3:0, 1:1), а в плейоф розібралися з австрійською "Аустрією" (2:0, 4:1).

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