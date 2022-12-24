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Помстилися за провал на ЧС-2022: відомого тренера пограбували в Ріо-де-Жанейро

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
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Помстилися за провал на ЧС-2022: відомого тренера пограбували в Ріо-де-Жанейро

Фото: Associated Press

Екскерманич збірної Бразилії став жертвою пограбування.

Колишнього тренера збірної Бразилії Тіте було пограбовано у Ріо-де-Жанейро.

Про це повідомляє Globo.

Грабіжник відібрав у 61-річного бразильського спеціаліста золотий ланцюжок під час ранішньої прогулянки пляжем.

Зазначається, що злодій нібито ще й встиг крикнути кілька претензій щодо провального виступу збірної Бразилії на ЧС-2022. Представники Тіте таку інформацію заперечують.

Збірна Бразилії вилетіла з Мундіалю на стадії 1/4 фіналу, де поступилася Хорватії у серії пенальті.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) визначила найкращий гол чемпіонату світу-2022. Його автором став форвард збірної Бразилії Рішарлісон.

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Дата публікації
Перегляди
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