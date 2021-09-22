Помстився за маму: найкращий боксер світу влаштував бійку на дуелі поглядів (відео)

Помстився за маму: найкращий боксер світу влаштував бійку на дуелі поглядів (відео)

Мексиканець Сауль Альварес і американець Калеб Плант встигли побитися ще до виходу в ринг.

Мексиканець Сауль Альварес, якого авторитетний журнал The Ring визнав найкращим боксером планети незалежно від вагової категорії, та його майбутній суперник американець Калеб Плант влаштували бійку під час дуелі поглядів.

Боксери пильно дивилися один одному в очі, а після обміну репліками Альварес відштовхнув свого опонента. У відповідь Плант спробував дістати мексиканського чемпіона ударом у щелепу, але той ухилився. Сауль та Калеб готові були продовжити жорсткі розбірки, але миттєво втрутилися організатори поєдинку та розборонили боксерів.

Пізніше Альварес пояснив, що не стримав емоцій після образ суперника на адресу його мами.

"Не говори про мою маму", - написав Альварес у Twitter, прикріпивши відео бійки.

Поєдинок Альвареса і Планта відбудеться 6 листопада в Лас-Вегасі (США).

У своєму останньому поєдинку Сауль технічним нокаутом переміг британця Біллі Джо Сондерса, завдавши супернику жахливої травми .

. У послужному списку Альвареса 56 перемог (38 - нокаутом). Також на його рахунку 2 нічиї та 1 поразка. Він володіє титулами WBC, WBA та WBO у суперсередній вазі.

План провів на профірингу 21 поєдинок і здобув 21 перемогу (12 - нокаутом). Йому належить пояс IBF в суперсередній вазі.

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