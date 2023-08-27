Помстився за удар нижче пояса: як Усик розбив Дюбуа та захистив чемпіонські пояси (фото)

У ніч проти 27 серпня українець Олександр Усик видовищно нокаутував британця Даніеля Дюбуа, захистивши чемпіонські пояси WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Бій Усик – Дюбуа став головною подією вечора боксу на "Тарчинські Арені" у польському Вроцлаві. Поєдинок відвідало чимало українців, які активно підтримували Олександра.

У п'ятому раунді британець потужним ударом влучив українцю нижче пояса, після чого Усик довго не міг оговтатися. За кілька хвилин Олександр встав на ноги і поєдинок продовжився.

Після цього неприємного моменту український боксер почав діяти активніше та не залишив супернику жодних шансів.

У 8-му раунді точні удари Усика змусити Дюбуа стати на коліно – рефері відрахував нокдаун. А вже в 9-му раунді поєдинок було завершено після того, як британець вдруге побував у нокдауні.

До вашої уваги яскраві фотографії бою Усик – Дюбуа.

Усик – Дюбуа / Фото: Associated Press

Усик – Дюбуа / Фото: Associated Press

Усик – Дюбуа / Фото: Associated Press

Усик – Дюбуа / Фото: Associated Press

Усик – Дюбуа / Фото: Associated Press

Усик – Дюбуа / Фото: Associated Press

Усик – Дюбуа / Фото: Associated Press

Усик – Дюбуа / Фото: Associated Press

Усик – Дюбуа / Фото: Associated Press

Усик – Дюбуа / Фото: Associated Press

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Тепер в активі 36-річного Усика 21 перемога (14 – нокаутом) у 21 поєдинку. П'ять із них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Для 25-річного Дюбуа поразка від Усика стала другою в кар'єрі. Також на його рахунку 19 перемог (18 – нокаутом).

Раніше повідомлялося, що Усик присвятив перемогу над Дюбуа українським військовим, які боронять нашу країну від російських окупантів. Після завершення бою Олександр у ринзі голосно прокричав "ЗСУ".

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