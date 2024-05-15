Понад 100 мільйонів доларів на двох: названо рекордні гонорари Усика та Ф'юрі за супербій

Британець заробить за поєдинок удвічі більше, ніж українець.

Стало відомо, скільки грошей отримають чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик та володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі за об'єднавчий бій за звання "абсолюта".

Як повідомляє Чемпіон, на двох українець і британець зароблять за титульний поєдинок 103 мільйони доларів.

Ф'юрі отримає за вихід у ринг 69 мільйонів доларів, а Усику дістанеться 34 мільйони доларів. Це рекордні гонорари у професійній кар'єрі обох боксерів.

Ба більше, це також рекордний гонорар в історії українського боксу. Навіть брати Клички, які десятиріччя домінували у хевівейті, ніколи не мали такий рівень доходів.

Зазначимо, що Усик та Ф'юрі гарантовано отримають названі гонорари, незалежно від результатів продажу телетрансляції бою у форматі pay-per-view,

Коли бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді. Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Нагадаємо, переможця бою Усик – Ф'юрі позбавлять одного з чемпіонських поясів.

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