Понад 20 убитих росіянами спортсменів: хто зображений на шоломі Гераскевича, який заборонив МОК

Владислав Гераскевич / © Associated Press

У понеділок, 9 лютого, український скелетоніст Владислав Гераскевич виступив на офіційному тренуванні зимової Олімпіади-2026 в шоломі з фото українських спортсменів, які загинули внаслідок російського вторгнення до України.

Пізніше Владислав повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив використання його шолома на офіційних тренуваннях та змаганнях.

Гераскевич висловив обурення ганебним рішення МОК і заявив, що буде оскаржувати його та боротися за право змагатися на Олімпіаді саме в цьому шоломі.

Як Владислав повідомив Tribuna.com, на його шоломі зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів. Ось повний перелік, в якому також є діти:

Євген Малишев, біатлоніст;

Дмитро Шарпар, фігурист;

Павло Іщенко, стронгмен;

Максим Галінічев, боксер;

Андрій Куценко, велогонщик;

Олексій Логінов, хокеїст;

Карина Бахур, кікбоксинг;

Микита Козубенко, стрибки у воду;

Роман Поліщук, легка атлетика;

Андрій Яременко, греко-римська боротьба;

Тарас Шпук, тренер команди Invictus Games;

Федір Єпіфанов, фехтування;

Катерина Троян, легка атлетика;

Володимир Андрощук, легка атлетика;

Олексій Хабаров, кульова стрільба;

Дар'я Курдель, танці;

Іван Кононенко, актор та спортсмен;

Аліна Перегудова (дитина), важка атлетика;

Катерина Дяченко (дитина), художня гімнастика;

Вікторія Івашко (дитина), дзюдо;

Марія Лебідь (дитина), спортивні танці;

Назар Зуй (дитина), бокс.

На заборону Гераскевичу змагатися на Олімпіаді в шоломі з фото вбитих росіянами спортсменів уже відреагував президент України Володимир Зеленський.

Зазначимо, що Гераскевич був прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2026.

Для Владислава це третя в кар'єрі Олімпіада. Він також виступав на Іграх 2018-го та 2022 років. Найкращим результатом українця є 12-те місце на Олімпіаді-2018.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.