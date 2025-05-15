Понад чотири роки: "Динамо" подовжило свою безвиграшну серію в матчах з "Шахтарем"

"Шахтар" – "Динамо" / © ФК Динамо Київ

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У середу, 14 травня, донецький "Шахтар" здолав київське "Динамо" у фіналі Кубка України з футболу сезону-2024/25.

Основний і додатковий час матчу на Центральному стадіоні у Житомирі завершився з рахунком 1:1 , а в серії пенальті точнішими виявилися "гірники" – 6:5 .

Відтак безвиграшна серія "Динамо" в матчах з "Шахтарем" подовжилася до дев'яти поєдинків поспіль.

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Востаннє "біло-сині" перемагали "гірників" 17 квітня 2021 року. Тоді кияни в матчі УПЛ обіграли донеччан з рахунком 1:0 завдяки голу Карлоса де Пени.

Відтоді "Динамо" не змогло здобути перемогу в жодному з дев'яти Класичних, зазнавши п'яти поразок і чотири рази зігравши внічию.

Зазначимо. що "Шахтар" завоював 15-й Кубок України у своїй історії та оновив рекорд за кількістю перемог у турнірі. "Динамо" вигравало цей трофей 13 разів.

Також "Шахтар" обійшов "Динамо" за трофеями на внутрішній арені за часів незалежності України.

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Завдяки перемозі в Кубку України донецький клуб виборов путівку до Ліги Європи на наступний сезон.

Раніше повідомлялося, що емоціями після перемоги "Шахтаря" у фіналі Кубка України поділився головний тренер "гірників" Маріно Пушич.

Поразку своєї команди у фіналі Кубка України прокоментував головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський.

Нагадаємо, фанати "Шахтаря" спалили прапори Росії та "ДНР" на фіналі Кубка України.

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