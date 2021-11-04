Попереду битва з росіянином: юний українець вийшов до фіналу Чемпіонату світу з боксу

Попереду битва з росіянином: юний українець вийшов до фіналу Чемпіонату світу з боксу

Юрій Захарєєв гарантував нашій країні медаль планетарної першості.

Український боксер Юрій Захарєєв пробився до фіналу Чемпіонату світу-2021 в Белграді (Сербія).

У півфінальному поєдинку вагової категорії до 71 кг наш співвітчизник переміг азербайджанця Сархана Алієва.

Бій Захареєва та Алієва тривав усі три раунди. У підсумку всі п'ять суддів віддали перевагу 19-річного українцю - 29:28, 29:28, 30:27, 30:27, 29:28.

Зазначимо, що Захареєв - єдиний представник України, який зумів дійти до півфіналу. Це гарантувало йому щонайменше бронзову медаль Чемпіонату світу. Тепер же Юрій позмагається за "золото".

У фіналі Захарєєв боксуватиме з Вадимом Мусаєвим з Росії. Вирішальний поєдинок відбудеться в суботу, 6 листопада.

Захарєєв родом із Білгород-Дністровського. На його рахунку 14 перемог у любительському боксі (одна - нокаутом) та жодної поразки. Він є чинним чемпіоном світу серед молоді.

У чвертьфінальному поєдинку українець переміг віцечемпіона Азіатських ігор-2018 Асланбека Шімбергенова.

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