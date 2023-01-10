Попереду "Манчестер Сіті": Зінченко допоміг "Арсеналу" з розгромом вийти далі в Кубку Англії (відео)

Українець з'явився на полі в другому таймі.

Лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка пробився до 1/16 фіналу Кубка Англії. У матчі 1/32 фіналу турніру "каноніри" розгромили представника третього дивізіону "Оксфорд Юнайтед" з рахунком 0:3 .

У першому таймі підопічні Мікеля Артети не змогли зламати оборону суперника, але після перерви "гармаші" досягли бажаного. На 63-й хвилині після подачі зі штрафного відзначився Мохамед Ельнені. А потім дубль оформив Едвард Нкетіа, забивши на 70-й і 76-й хвилинах.

Зінченко вийшов на поле на 61-й хвилині, замінивши Кірана Тірні. Тож всі свої голи в цьому матчі "Арсенал" забив саме за присутності українця.

Огляд матчу

У наступному раунді Кубка Англії "Арсенал" зустрінеться з "Манчестер Сіті". Таким чином, Зінченко має можливість зіграти проти свого колишнього клубу. Матч відбудеться 28 січня.

Поєдинки 1/16 фіналу Кубка Англії відбудуться 27 – 30 січня.

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