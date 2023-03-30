Попереду новий виклик: Лунін ухвалив рішення щодо свого майбутнього в "Реалі" – ЗМІ

Український голкіпер "вершкових" налаштований влітку змінити клубну прописку.
Український воротар "Реала" Андрій Лунін, найімовірніше, залишить мадридський клуб під час літнього трансферного вікна.
Про це повідомляє авторитетне видання Marca.
За інформацією джерела, 24-річний українець хоче отримувати регулярну ігрову практику, а тому бажає перебратися до іншої команди, де буде першим номером.
Зазначається, що за ситуацією з українським голкіпером уважно стежить керівництво мадридського клубу.
Лунін став гравцем "Реала" 2018 року, перейшовши з луганської "Зорі". Відтоді він провів за основну команду мадридців лише 16 матчів. "Королівський клуб" неодноразово віддавав українця в оренду – до іспанських "Леганеса", "Вальядоліда" та "Реала Ов'єдо".
Останні сезони Лунін є дублером основного голкіпера "вершкових" бельгійця Тібо Куртуа. Цієї кампанії Андрій провів 11 матчів за мадридський клуб у всіх турнірах, пропустивши 9 голів. "На нуль" український воротар відіграв 4 поєдинки.
Чинний контракт Луніна з "Реалом" розрахований до літа 2024 року.
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