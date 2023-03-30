Попереду новий виклик: Лунін ухвалив рішення щодо свого майбутнього в "Реалі" – ЗМІ

Український воротар "Реала" Андрій Лунін, найімовірніше, залишить мадридський клуб під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє авторитетне видання Marca.

За інформацією джерела, 24-річний українець хоче отримувати регулярну ігрову практику, а тому бажає перебратися до іншої команди, де буде першим номером.

Зазначається, що за ситуацією з українським голкіпером уважно стежить керівництво мадридського клубу.

Лунін став гравцем "Реала" 2018 року, перейшовши з луганської "Зорі". Відтоді він провів за основну команду мадридців лише 16 матчів. "Королівський клуб" неодноразово віддавав українця в оренду – до іспанських "Леганеса", "Вальядоліда" та "Реала Ов'єдо".

Останні сезони Лунін є дублером основного голкіпера "вершкових" бельгійця Тібо Куртуа. Цієї кампанії Андрій провів 11 матчів за мадридський клуб у всіх турнірах, пропустивши 9 голів. "На нуль" український воротар відіграв 4 поєдинки.

Чинний контракт Луніна з "Реалом" розрахований до літа 2024 року.

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