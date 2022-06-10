Попереду остання гра: легенда українського футболу вдруге оголосив про завершення кар'єри в збірній

Голкіпер збірної України Андрій Пятов вирішив остаточно завершити виступи в складі національної команди.

Поєдинок 3-го туру групового етапу Ліги націй-2022/23 проти Вірменії стане для 37-річного воротаря донецького "Шахтаря" прощальним у футболці збірної України.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

"Цей хлопчина ще не здогадується, що останній матч за національну збірну він проведе 11 червня 2022 року", - підписав голкіпер своє архівне фото в тренувальному костюмі "синьо-жовтих".

Варто зазначити, що Пятов вже оголошував про завершення кар'єри в збірній після Євро-2020. Проте в серпні 2021 року через кадрові проблеми його знову викликали до табору національної команди.

Пятов дебютував за "синьо-жовтих" 22 серпня 2007 року в товариському матчі проти Узбекистану. Загалом Андрій провів за збірну України 101 поєдинок, у 46 з них втримав ворота на замку.

Матч Україна - Вірменія відбудеться в суботу, 11 червня, в польському місті Лодзь. Початок зустрічі - о 16:00 за київським часом. Онлайн-трансляція поєдинку доступна на нашому сайті.

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