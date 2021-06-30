Пів року відновлення: після моторошного зіткнення в Бєсєдіна ушкоджені кілька м'язів ноги

Пів року відновлення: після моторошного зіткнення в Бєсєдіна ушкоджені кілька м'язів ноги

Форвард повернувся до Києва і не допоможе збірній на Євро-2020.

У нападника української збірної Артема Бєседіна, який травмувався у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 під час гри зі Швецією, пошкоджені кілька м'язів ноги.

Про це з посиланням на прессекретаря національної збірної Олександра Гливинського, повідомляє Українська асоціація футболу.

Після зіткнення зі шведським захисником Маркусом Даніельссоном Бєсєдін залишив поле за допомогою медиків. Первинне обстеження українця показало ушкодження кількох м'язів, розповів Гливинський.

"Є підозра на ушкодження хрестоподібних зв‘язок. Більш точний діагноз можна поставити після проведення МРТ, однак зрозуміло, що така травма потребує тривалого лікування і не дозволить Артемові зіграти найближчим часом", - наголосив прессекретар національної збірної.

Футболіста відправили до Києва для обстеження та лікування його в динамівському клубі.

Головний лікар київського "Динамо"Андрій Шморгун розповів, що Бєсєдіну провели МРТ-обстеження. "На знімках МРТ у нього є часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки, часткове пошкодження внутрішньої та зовнішньої бічної зв'язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення. Від удару прямою ногою у Бєсєдіна трапилася гіперекстензія (перерозгинання) в колінному суглобі, яка викликала таку значну травму. Термін відновлення - близько шести місяців", - розповів він.

Слід зауважити, що український форвард Артем Бєсєдін покинув поле через травмування після грубого шведа Даніельссона. Замість нього на поле в першому екстратаймі вийшов Віктор Циганков.

Нагадаємо, збірна України обіграла національну команду Швеції в додатковий час у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 і вийшла до чвертьфіналу турніру. Основний час зустрічі на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго завершився з рахунком 1:1. В овертаймі перемогу нашій команді приніс Артем Довбик.

Збірна вже цієї суботи, 3 липня, зіграє проти Англії у чвертьфіналі Євро-2020. Початок футбольного матчу о 22:00.

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