Попереду всієї планети: Роналду сягнув нової історичної позначки підписників в Instagram

За португальською зіркою футболу стежать 300 мільйонів користувачів соцмережі.

Нападник "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду першим в історії досяг позначки у 300 мільйонів фоловерів у Instagram.

36-річний футболіст лідирує у списку найпопулярніших акаунтів соцмережі. У трійку також входять відомий під псевдонімом "Скала" актор Дуейн Джонсон (246 мільйонів) і співачка Аріана Гранде (244 мільйони).

Cristiano Ronaldo becomes the first person to reach 300 million followers on Instagram pic.twitter.com/fgZmoPClx0 — ESPN FC (@ESPNFC) June 18, 2021

Цікаво, що Роналду значно популярніший інших своїх колег-футболістів в Instagram. У найближчого переслідувач капітана "Барселони" Ліонеля Мессі - 219 мільйонів підписників, а у форварда ПСЖ Неймара - 152 мільйони.

Зараз Кріштіану у складі збірної Португалії виступає на Чемпіонаті Європи. У стартовому матчі португальці розгромила Угорщину (3:0), а Роналду оформив дубль і став найкращим бомбардиром в історії Чемпіонатів Європи.

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Суперниками Португалії та Угорщини у групі F є команди Франції та Німеччини. У першому турі французи мінмально перемогли німців (1:0).

У суботу, 18 червня, Португалія зіграє з Німеччиною. Початок матчу - о 19:00. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

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