Поплатився за скандальний вчинок: Роналду вигнали з першої команди "Манчестер Юнайтед"

Зірковий форвард Кріштіану Роналду відзначився непристойною поведінкою під час переможного матчу "Манчестер Юнайдед" проти "Тоттенгема" в АПЛ – португалець покинув стадіон до фінального свистка.

Як повідомляє The Athletic, головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік тен Хаг обурився таким вчинком Роналду і не включив його до заявки на наступний матч чемпіонату Англії проти "Челсі". Поєдинок відбудеться у суботу, 22 жовтня.

Крім того, тепер Роналду буде тренуватися з молодіжним складом команди.

При цьому керівництво "манкуніанців" продовжує заявляти, що 37-річний португалець є важливою частиною команди. Однак водночас всі сторони сходяться на тому, що взимку йому краще піти.

"Я вважаю, що у заяві клубу все чітко і зрозуміло. Кріштіану Роналду залишається важливим гравцем у "Манчестер Юнайтед". Я – головний тренер, відповідаю за культуру в команді. Саме я повинен встановлювати стандарти та цінності, і маю контролювати їх. У нашій команді є певні вимоги, яких необхідно дотримуватися.

Після матчу з "Райо Вальєкано" (влітку Роналду залишив стадіон до завершення товариського матчу – ред.) я сказав йому, що це неприйнятно. Це вже другий випадок, тому мали бути наслідки. Це втрата для команди, але важлива річ для належної дисципліни в команді. Зараз усім нас треба зосередитися на "Челсі", оскільки це важлива гра.

У Роналду буде час подумати, як і у решти футболістів. Ще на початку сезону я попереджав, що за порушення дисципліни і командних стандартів будуть наслідки. Ви живете разом, граєте разом. Футбол – це командний вид спорту, і ти маєш дотримуватися певних стандартів. Мій обов'язок – контролювати це", – цитує Тен Хага Manchester Evening News.

В нинішньому сезоні АПЛ Кріштіану Роналду зіграв у восьми матчах, в яких забив один гол.

Після 12-ти турів "Манчестер Юнайтед" з 19 очками в активі займає 5-у позицію в турнірній таблиці АПЛ.

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