Поплескали один одного по плечах і сфотографувалися: Усик і Ф'юрі зустрілися під час бою Ломаченка

Поплескали один одного по плечах і сфотографувалися: Усик і Ф'юрі зустрілися під час бою Ломаченка

Наступного року Олександр і Тайсон можуть зійтися вже на ринзі.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександр Усик та володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі відвідали вечір боксу на арені "Медісон Сквер Гарден" в Нью-Йорку, де в головному бою Василь Ломаченко одноголосним суддівським рішенням переміг Річарда Коммі.

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Сашко прибув до США підтримати свого близького друга та кума - Ломаченка, з яким зробив селфі після бою. А "Циганський король" вирішив не втрачати нагоди нагадати про себе публіці, а заодно й привітати промоутера Боба Арума з 90-річчям.

Перед головним поєдинком вечора імениннику вручили торт у вигляді боксерської рукавички.

А потім Ф'юрі піднявся на ринг і в супроводі глядачів зали заспівав традиційну "Happy Birthday".

Tyson Fury flew to New York and put on a show tonight as a surprise guest at Vasyl Lomachenko vs Richard Commey, singing to Bob Arum who turned 90 this week…



[ MartyMar718] pic.twitter.com/OM9gHKorgI — Michael Benson (@MichaelBensonn) December 12, 2021

Усик також долучився до привітань для Арума. Український чемпіон привітався з Ф'юрі, після чого боксери поплескали один одного по плечах і разом сфотографувалися з ювіряром.

Tyson Fury and Oleksandr Usyk together at Vasyl Lomachenko vs Richard Commey in New York tonight… pic.twitter.com/eITmK50beW — Michael Benson (@MichaelBensonn) December 12, 2021

Цікаво, що під час розмови з Усиком Ф'юрі активно жестикулював, очевидно, натякаючи на різницю в зрості та габаратах між ними. Швидше за все, "Циганський король" уже зараз намагається психологічно тиснути на українця, з яким у 2022 році може провести об'єднавчий бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

У вересні цього року Усик переміг Ентоні Джошуа та зосередив у своїх руках три найпрестижніші титули хевівейту - WBA, WBO та IBF. У жовтні Ф'юрі нокаутував Деонтея Вайлдера і зберіг пояс WBC у надважкій вазі.

Саме тому потенційний бій Усика та Ф'юрі може бути за чотири основні пояси та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Щоправда, перед цим українцю необхідно захистити свої титули в реванші з Джошуа, або ж змусити Ей Джея відмовитися від другого поєдинку.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він також залишається непереможним на професійному рингу.

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