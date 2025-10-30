ТСН у соціальних мережах

Попов назвав "пародією" гравців "Шахтаря" після перемоги в дербі: Судаков іронічно відреагував

Захисник "Динамо" дав різкий коментар щодо гравців суперника після Класичного.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Денис Попов

Денис Попов / © ФК Динамо Київ

Захисник київського "Динамо" Денис Попов відзначився резонансним висловлюванням після перемоги над донецьким "Шахтарем" (2:1) в матчі 1/8 фіналу Кубка України сезону-2025/26.

У коментарі після завершення дербі Попов назвав "пародією" теперішніх гравців "гірників" порівняно зі складами попередніх сезонів.

"Класичне – це такий матч, знаєте, для нас дуже принциповий. Я ще пограв в ті роки, коли були футболісти серйозніше, як Марлос, Тайсон, Мораєс. Зараз, так, можна сказати, пародія. Тому я бачив, я вчився на тих матчах і розумів, що це за протистояння", – сказав Попов.

На ці слова Попова у своєму Telegram-каналі іронічного відреагував колишній гравець "Шахтаря" Георгій Судаков.

"Вітаю "Динамо" з першою перемогою за 5 років у "пародистів", – написав Судаков.

Вибивши донеччан з національного Кубка, "Динамо" перервало серію без перемог у матчах проти "Шахтаря", яка тривала від квітня 2021 року.

Нагадаємо, вже в наступному матчі "Шахтар" і "Динамо" знову зійдуться в очній дуелі – в неділю, 2 листопада, донеччани та кияни зіграють у Львові в межах 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

