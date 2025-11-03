Попов – після поразки в Класичному: бразильці "Шахтаря" грали з метою завдати мені дискомфорту

Денис Попов у матчі з "Шахтарем" / © ФК Шахтар

Захисник київського "Динамо" Денис Попов прокоментував поразку від донецького "Шахтаря" в матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

"Бразильці "Шахтаря" грали з метою завдати мені дискомфорту, але це додає емоцій публіці, напруження матчу. Я думаю, була цікава гра, але важкувато без ротації грати, тому, можливо десь трішки сил не вистачило, я по собі кажу. Наче почувався добре, а вже під кінець матчу трішки підздувся.

Перший гол? Вони ж роблять якийсь розбір, готуються до нас, тому і блокували мене, намагалися стримати.

До обох матчів вони добре підготувалися, розібрали гру, провели роботу над помилками, тому діяли сьогодні дуже розумно. І на своїх стандартах вони мене блокували, там партнери трохи не розібралися, пропустили швидкий м'яч – як холодний душ, тому вже почали грати більше на емоціях, не так, як домовлялися.

Для нас це негативний результат, ми його приймаємо, але бій ще не закінчено", – сказав Попов у коментарі для YouTube-каналу Ігоря Циганика.

Зазначимо, що після поєдинку 1/8 фіналу Кубка України, в якому кияни 29 жовтня здобули вольову перемогу над "гірниками" (2:1), Попов назвав "пародією" теперішніх гравців "Шахтаря" порівняно зі складами попередніх сезонів.

У відповідь після перемоги над "Динамо" в матчі національного чемпіонату бразильські футболісти "Шахтаря" потролили Попова.

Також захисника столичного клубу присоромив головний тренер "гірників" Арда Туран, закликавши його виявляти більше поваги до суперників.

Нагадаємо, Класичне на "Арені Львів" завершилося перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:1 .

Таким чином, "Шахтар" перервав безпрограшну серію "Динамо" в УПЛ, яка була рекордною в історії столичного клубу.

Перемога над киянами дозволила "Шахтарю" (24 очки) зміцнити своє лідерство в турнірній таблиці УПЛ. "Динамо" (20 балів) залишилося на другому місці.

Раніше повідомлялося, що гравець "Шахтаря" прокоментував сутичку з Ярмоленком, який схопив його за горло у Класичному.