Попри бойкот через росіян і білорусів: збірна України з дзюдо подала заявку на чемпіонат світу-2022

Українські дзюдоїсти можуть взяти участь у майбутній планетарній першості, незважаючи на те, що раніше наші спортсмени пропустили низку міжнародних змагань через допуск до них спортсменів з Росії та Білорусі.

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) опублікувала заявку української збірної на чемпіонат світу-2022, який відбудеться від 6-го до 12 жовтня у Ташкенті.

До попереднього складу збірної України увійшли 6 чоловіків та 4 жінки. Планує виступити на турнірі й головна зірка українського дзюдо - бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 Дар'я Білодід.

Попередній склад збірної України на ЧС-2022 дзюдо

Чоловіки: Артем Лесюк (до 60 кг), Богдан Ядов (до 66 кг), Геворг Манукян, Сергій Кривчач (обидва - до 81 кг), Артем Бубир (до 90 кг), Яків Хаммо (понад 100 кг).

Артем Лесюк (до 60 кг), Богдан Ядов (до 66 кг), Геворг Манукян, Сергій Кривчач (обидва - до 81 кг), Артем Бубир (до 90 кг), Яків Хаммо (понад 100 кг). Жінки: Дар'я Білодід (до 57 кг), Анастасія Антипіна (до 63 кг), Наталя Чистякова (до 70 кг), Єлизавета Литвиненко (до 78 кг)

Заявка нашої збірної на ЧС-2022 з дзюдо з'явилася попри бойкот Україною міжнародних змагань через рішення IJF допустити до них дзюдоїстів з Росії та Білорусі. "Синьо-жовті" пропустили турніри серії Грендслем в Монголії та Угорщині, а також гран-прі у Загребі.

Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва в інтерв'ю Суспільне Спорт підтвердив, що Україна планує брати участь у світовій першості, але за умови, що російських і білоруських спортсменів не допустять до турніру.

"Це (заявка України на ЧС з дзюдо - прим.) на випередження. Від 25 серпня розпочинається чемпіонат світу серед кадетів до 18 років. І перед чемпіонатом світу написали листа Міжнародній федерації, що висловлюємо свою повагу бути членами родини IJF, на часі проведення ЧС серед кадетів, бажаємо брати участь, але політична ситуація у зв'язку з агресією Росії - не можемо змагатися і бойкотуємо турніри, у яких беруть участь збірні РФ та Білорусі. Просили дати відповідь, чи будуть на чемпіонаті світу брати участь ці команди.

Надіслали ми такого листа. Вони нам офіційно нічого не відповіли, але з офісу зателефонували до федерації та сказали, що Росії та Білорусі не буде. Тобто офіційного листа вони не надали. Ну, ми і вирішили, що хай (збірна України серед кадетів - прим.) беруть участь, все ж для них це велике змагання.

Що буде, якщо Росію та Білорусь допустять? Моя позиція - щоб Україна не брала участь. Вже остаточно ухвалюватиме рішення федерація, але, гадаю, ми цю позицію витримаємо і брати участі не будемо", - заявив Дуброва.

Нагадаємо, що знаменитий український дзюдоїст Георгій Зантарая засудив рішення Міжнародної федерації дзюдо щодо участі в змаганнях російських і білоруських спортсменів.

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