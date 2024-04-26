Попри допущення в нейтральному статусі: російських і білоруських фехтувальників не буде на ОІ-2024

Жоден спортсмен з держав-агресорок не змагатиметься на олімпійському турнірі з фехтування в Парижі.

Російські та білоруські фехтувальники не виступлять на Олімпіаді-2024 в Парижі.

Про це повідомив президент Європейської конфедерації фехтування Джорджіо Скарсо в інтерв'ю France24.

За його словами, ніхто з росіян та білорусів не заявився на олімпійський кваліфікаційний турнір у Люксембурзі, який стане останнім перед Іграми-2024. Також фехтувальники з держав-агресорок не брали участь у попередніх кваліфікаційних змаганнях.

"На жаль, немає ані російських, ані білоруських спортсменів. Дата подання заявок минула. Причина їхньої відсутності невідома, офіційного листа з поясненнями не було", – розповів Скарсо.

Олімпійські ігри-2024 відбудуться від 26 липня до 11 серпня в Парижі.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на тлі повномасштабного вторгнення РФ до України допустив російських і білоруських спортсменів до Олімпіади-2024 в нейтральному статусі. Вони зможуть виступити лише в особистих змаганнях, тоді як команди країн-агресорок допущені не будуть. Також заборонена будь-яка національна символіка РФ та Білорусі – гімни, прапори тощо.

Крім того, не будуть допущені до ОІ-2024 російські та білоруські спортсмени, які публічно підтримують війну або мають контракти з арміями держав-агресорок.

Також повідомлялося, що російських і білоруських спортсменів не допустили до церемонії відкриття Олімпіади-2024.

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