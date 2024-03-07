Попри дозвіл МОК: росіяни не виступлять на Олімпіаді-2024 у спортивній гімнастиці

Російські спортсмени не виступлять на Олімпійських іграх-2024 у Парижі у спортивній гімнастиці навіть у нейтральному статусі.

Згідно з критеріями нейтралітету для спортсменів з Росії та Білорусі, які Міжнародна федерація гімнастики затвердила у листопаді 2023 року, атлети з країн-агресорок мали можливість відібратися на Олімпіаду в особистих турнірах, хоча й не могли бути представлені в командних змаганнях.

Однак European Gymnastics не підтримала повернення російських та білоруських спортсменів до змагань, через що вони втратили можливість поборотися за олімпійські ліцензії через чемпіонат Європи.

Останнім шансом російських та білоруських спортсменів відібратися на Олімпійські ігри була серія етапів Кубка світу. Проте на трьох з чотирьох етапах Кубка світу атлети з РФ не були представлені як "нейтральні", а відтак втратили нагоду поборотися за олімпійські ліцензії на якомусь зі снарядів.

Зазначимо, що на попередній літній Олімпіаді-2020 у Токіо російські спортсмени виступали у складі збірної ОКР і вибороли вісім медалей у спортивній гімнастиці.

Раніше повідомлялося, що російських і білоруських тенісистів допустили до Олімпіади та Паралімпіади 2024 року в Парижі у нейтральному статусі.

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року МОК ухвалив рішення допустити росіян та білорусів до Олімпіади-2024 як "індивідуальних нейтральних атлетів". Вони зможуть виступити лише в особистих змаганнях, тоді як команди країн-агресорок допущені не будуть. Також заборонена будь-яка національна символіка РФ та Білорусі – гімни, прапори тощо.

Крім того, не будуть допущені до ОІ-2024 російські та білоруські спортсмени, які публічно підтримують війну або мають контракти з арміями держав-агресорок,.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

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