Попри небажання суперника їхати до України: матч "Динамо" в Юнацькій лізі УЄФА відбудеться в Києві

Попри небажання суперника їхати до України: матч "Динамо" в Юнацькій лізі УЄФА відбудеться в Києві

Поєдинок запланований 2 березня на стадіоні імені Лобановського.

Стало відомо, де та коли відбудеться матч 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА між київським "Динамо" та лісабонським "Спортингом".

Як повідомив офіційний сайт "біло-синіх", команди зустрінуться 2 березня в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Початок гри - о 17:00.

Раніше повідомлялося, що португальці категорично відмовлялись летіти до столиці України через напружену політичну обстановкку та загрозу повноцінного військового вторгнення Росії на територію України. Уряд Португалії наразі не рекомендує своїм громадянам відвідувати Україну.

Переможець пари "Динамо" / "Спортинґ" в 1/4 фіналу зустрінеться з переможцем пари "Мідтьюлланд" (Данія) / "Бенфіка" (Португалія). Чвертьфінальний поєдинок також може відбутися в Україні.

Матчі 1/8 фіналу будуть зіграні 1-2 березня, а чвертьфінали заплановано на 15-16 березня. Півфінали та фінал турніру відбудуться 22 та 25 квітня відповідно у швейцарському Ньйоні.

Нагадаємо, на груповій стадії Юнацької ліги УЄФА кияни посіли друге місце, обійшовши однолітків із "Баварії" та "Барселони", але на два очки відставши від "Бенфіки". В 1/16 фіналу "Динамо" в серії пенальті вибило іспанський "Депортіво".

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