Попри небажання українського клубу: УЄФА переніс матч "Маккабі" – "Зоря" в Лізі конференцій

Європейський футбольний союз (УЄФА) ухвалив рішення про перенесення матчу 3-го туру групового етапу Ліги конференцій між "Маккабі" Тель-Авів і луганською "Зорею".

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, поєдинок, який спочатку було заплановано на 26 жовтня, відбудеться 25 листопада.

Причиною перенесення зустрічі став напад терористів ХАМАС на Ізраїль та операція сил оборони країни у Секторі Гази. Через загострення конфлікту ізраїльський клуб звернувся до УЄФА з проханням перенести поєдинок.

Зазначимо, що раніше "Зоря" опублікувала заяву на своєму сайті, де повідомила, що не бажає переносити матч проти "Маккабі" через свій завантажений календар.

Також УЄФА переніс матч Ліги Європи між іспанським "Вільярреалом" та ізраїльським "Маккабі" Хайфа з 26 жовтня на 6 грудня.

В організації повідомили, що через війну ізраїльські клуби з огляду безпеки не зможуть проводити матчі у себе в країні. Відтак "Маккабі" повинен буде шукати альтернативні місця за межами території Ізраїлю для проведення домашніх поєдинків, зокрема й гри проти "Зорі".

Додамо, що "Зоря" та "Маккабі" Тель-Авів повинні двічі поспіль зіграти між собою в Лізі конференцій. Номінально домашній для українського клубу поєдинок 4-го туру єврокубку заплановано на 9 листопада у польському місті Люблін.

Після двох турів "Зоря" з 4 очками посідає друге місце у групі Ліги конференцій, поступаючись за додатковими показниками бельгійському "Генту". "Маккабі" Тель-Авів (3 бали) йде на третій позиції. Замикає квартет ісландський "Брейдаблік", не маючи залікових пунктів у своєму активі.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.

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