Попри розсічення: організатор бою Усик – Ф'юрі розповів, що британець не хотів переносити поєдинок

"Циганський король" нібито був готовий битися проти українця навіть з травмою.

Туркі Аль аш-Шейх, керівник Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії та організатор бою чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі, заявив, що британець не хотів переносити поєдинок з 17 лютого, незважаючи на свою травму.

За його словами, "Циганський король", попри серйозне розсічення, яке отримав під час спарингу, був готовий битися з українцем 17 лютого.

"Я хочу розповісти вам дещо, що є таємницею. Тайсон не хоче, щоб я це розповідав. Він хотів битися 17-го числа навіть з розсіченням, і я сказав: "Я не збожеволів, щоб випустити тебе в ринг з цим розсіченням". Це буде цирк, а не бій", – сказав Аль аш-Шейх у коментарі MMAFightingonSBN.

Поєдинок Усик – Ф'юрі мав відбутися 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), однак через травму британця весь вечір боксу перенесли. Нова дата бою за звання абсолютного чемпіона світу – 18 травня .

Щоб уникнути ще одного зриву бою, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде на поєдинок 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

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Зазначимо, що бій між Усиком і Ф'юрі відклали уже втретє. 29 квітня 2023 року боксери мали битися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Згодом планувалося, що бій за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться 23 грудня 2023-го, але його перенесли через травму, яку "Циганський король" отримав у поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

Нагадаємо, переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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