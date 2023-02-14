Попри заборону ФІФА: юнацька збірна Росії під національним прапором зіграє на турнірі в Азії

Жіноча збірна Росії з футболу (U-17) візьме участь у міжнародному турнірі в Бангладеші, який відбудеться під егідою Федерації футболу Південної Азії (SAFF).

Про це повідомили організатори змагань на своїй сторінці в Instagram.

"Ми раді повідомити, що Росія візьме участь у жіночому юнацькому чемпіонаті, який відбудеться в Дацці від 20-го до 28 березня. Ви готові до цього?" – йдеться в повідомлені.

Зазначимо, що після початку повномасштабного російського вторгнення до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою. Зокрема, російські клуби вигнали з єврокубків, а збірну РФ виключили з плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022.

Згодом "бан" було подовжено, російським командам заборонили брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.

Раніше повідомлялося, що Росія збиралася вийти з УЄФА та перебратися до Азіатської конфедерації футболу, проте цей план країни-агресорки провалився.

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