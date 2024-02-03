"Попросив вдарити його пательнею": менеджер Усика обізвав Ф'юрі боягузом через зрив бою

Егіс Клімас, менеджер чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, емоційно прокоментував зрив поєдинку з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Клімас назвав "Циганського короля" боягузом, який намагається уникнути бою з українцем. Також він розповів, якою була реакція Усика на перенесення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

"Тайсон Ф'юрі – це бісів боягуз, який зробить усе, щоб не битися з Усиком. Він попросив вдарити його пательнею в лоба. Можете так мене і процитувати.

Коли цю новину донесли до Олександра, він лише посміхнувся. Це все, що він зробив. Він надто сильний ментально, цим його не зламати", – цитує Клімаса The Ring.

Поєдинок Усик – Ф'юрі мав відбутися 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Однак через травму, яку "Циганський король" отримав під час спарингу, бій довелося перенести на невизначений термін. Нова дата залежатиме від термінів відновлення британця.

Зазначимо, що бій між Усиком і Ф'юрі відклали уже втретє. 29 квітня 2023 року боксери мали битися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Згодом планувалося, що бій за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться 23 грудня 2023-го, але його перенесли через травму, яку "Циганський король" отримав у поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

Нагадаємо, раніше з'явилося епічне промо бою Усик – Ф'юрі за звання "абсолюта".

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