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Попри державну заборону: троє російських лижників виступлять на Кубку світу в Фінляндії
Спортсмени з країни-окупантки знайшли лазівку та зможуть взяти участь у змаганнях.
Троє "нейтральних" лижників — Наталія Тєрєнтьєва, Дар'я Нєпряєва та Савелій Коростельов — візьмуть участь у першому етапі Кубка світу з лижних перегонів сезону 2026/27 у фінській Руці.
Про це повідомила Фінська лижна асоціація на офіційному сайті.
Раніше уряд Фінляндії обмежив в'їзд для російських спортсменів на територію країни навіть у нейтральному статусі.
Однак в асоціації зазначили, що отримали вказівку уряду зробити виняток для трьох лижників. Усі інші росіяни, які реєструвалися на етап Кубка світу у фінській Руці, не були допущені до змагань.
За інформацією видання Yle, урядова постанова стосується осіб, які в'їжджають за візами для короткострокового перебування, натомість троє зазначених лижників перебувають у Фінляндії на інших правових підставах.
Раніше повідомлялося, що Канада не видаватиме візи росіянам на молодіжний чемпіонат світу з хокею.