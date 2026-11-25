Савелій Коростельов / © Associated Press

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Троє "нейтральних" лижників — Наталія Тєрєнтьєва, Дар'я Нєпряєва та Савелій Коростельов — візьмуть участь у першому етапі Кубка світу з лижних перегонів сезону 2026/27 у фінській Руці.

Про це повідомила Фінська лижна асоціація на офіційному сайті.

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Раніше уряд Фінляндії обмежив в'їзд для російських спортсменів на територію країни навіть у нейтральному статусі.

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Однак в асоціації зазначили, що отримали вказівку уряду зробити виняток для трьох лижників. Усі інші росіяни, які реєструвалися на етап Кубка світу у фінській Руці, не були допущені до змагань.

За інформацією видання Yle, урядова постанова стосується осіб, які в'їжджають за візами для короткострокового перебування, натомість троє зазначених лижників перебувають у Фінляндії на інших правових підставах.

Раніше повідомлялося, що Канада не видаватиме візи росіянам на молодіжний чемпіонат світу з хокею.

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