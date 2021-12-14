Порада Джошуа: легендарний боксер розповів, що потрібно зробити для перемоги над Усиком

Рой Джонс вважає, що Ентоні не варто поспішати із реваншем проти українця.

Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Рой Джонс-молодший поділився думками з приводу реваншу між ексчемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа та Олександром Усиком, який відібрав у нього титули за версіями WBA, IBF, WBO і IBO.

На думку легендарного боксера, британцю варто поки відмовитися від повторного бою з українцем і дозволити йому битися з Тайсоном Ф'юрі, отримавши тим самим більше часу на підготовку.

"Я думаю, що для Джошуа буде добре, якщо він відійде убік. Він зможе виграти більше часу, щоб стати кращим. Але для Ентоні буде погано, якщо Усик переможе Ф'юрі. Тоді Олександр підійде до їхнього бою ще більш впевненим, ніж минулого року. раз і здолати його буде важче.

Для Джошуа гроші не є головним. Йому вони не потрібні. Але якщо він візьме їх, щоб отримати час для того, щоб стати кращим, це буде дуже розумною ідеєю.

У реванші Джошуа треба бути розумнішим, почати швидше. Вважаю, якби він це зробив у першому поєдинку, він би виграв бій, бо не був повністю знищений. Джошуа дуже довго чекав, щоб розпочати бій, а коли ввімкнувся, виграв кілька раундів. Подібне не можна робити проти такого бійця, як Усик, адже він справжній боксер.

Олександр не збирався нокаутувати Джошуа, а хотів перебоксувати його. Якщо віддати йому перші три раунди – він уже виграв бій. Все, що йому потрібно зробити, це просто вижити в рингу і довести справу до перемоги, що Усик і зробив", - наводить слова Джонса Boxing News 24 з посиланням на iFL TV.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У доробку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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