Порадили повісити портрет Путіна: у РФ влаштували істерику через подовження відсторонення в лижних видах спорту

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону з Росії Олександр Тихонов залишився не надто задоволений рішенням Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS).

Зазначимо, нещодавно FIS подовжила відсторонення російських та білоруських спортсменів від змагань до кінця літнього сезону.

У коментарі Metaratings Тихонов наголосив на тому, що відповідне рішення є неповагою до РФ.

Окрім того, 75-річний уродженець Челябінська дозволив собі образливі слова на адресу норвежців, а також дав безглузду пораду закордонним спортсменам.

"Можу сказати, що з міжнародної федерації потрібно прибрати всіх норвежців, це сто відсотків. Вони розпусники та п'яниці, нехай сидять і заткнуть свій язик в одне місце.

На сьогоднішній день вони вішають портрет Олександра Большунова для мотивації, але я їм сказав, що треба вішати портрет Володимира Путіна. Наприкінці вересня це все закінчиться, вони прийдуть на уклін", - резюмував Тихонов.

Раніше розповідалося про те, що в МОК запевнили в подовженні недопуску російських та білоруських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях.

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