"Порадив би їм з'їздити до Маріуполя, Бучі, Чернігова": Срна відповів противникам бана російських спортсменів

Директор донецького "Шахтаря" з футболу відповів людям, які незадоволені відстороненням російським спортсменів.
Есфутболіст порадив відвідати їм зруйновані російськими окупантами українські міста.
Про це Срна сказав у ефірі марафона FREEDOM.
"Я б їм порадив приїхати до України, з'їздити до Маріуполя, Бучі, Чернігова. І все буде зрозумілим. По-друге, російські клуби можуть переглянути Лігу чемпіонів по телевізору", - сказав Срна.
Нагадаємо, що форвард "Бенфіки" і збірної України Роман Яремчук відреагував на обстріли Львова російськими окупантами.
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