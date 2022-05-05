"Порадив би їм з'їздити до Маріуполя, Бучі, Чернігова": Срна відповів противникам бана російських спортсменів

"Порадив би їм з'їздити до Маріуполя, Бучі, Чернігова": Срна відповів противникам бана російських спортсменів

Директор донецького "Шахтаря" з футболу відповів людям, які незадоволені відстороненням російським спортсменів.

Есфутболіст порадив відвідати їм зруйновані російськими окупантами українські міста.

Про це Срна сказав у ефірі марафона FREEDOM.

"Я б їм порадив приїхати до України, з'їздити до Маріуполя, Бучі, Чернігова. І все буде зрозумілим. По-друге, російські клуби можуть переглянути Лігу чемпіонів по телевізору", - сказав Срна.

Нагадаємо, що форвард "Бенфіки" і збірної України Роман Яремчук відреагував на обстріли Львова російськими окупантами.

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