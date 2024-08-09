Поразка чемпіонів світу та феєричний камбек США: визначилися фіналісти Олімпіади-2024 у баскетболі

У четвер, 8 серпня, відбулися півфінальні матчі чоловічого баскетбольного турніру Олімпіади-2024.

До півфіналу Ігор у Парижі вийшли збірні Франції та США.

У першому півфіналі французи здобули перемогу над чинними чемпіонами світу, командою Німеччини з рахунком 73:69.

Найрезультативнішим гравцем матчу став німець Денніс Шредер, який набрав 18 очок. Однак наступними за кількістю очок стали одразу троє французів – Гершон Ябуселе (17), Ісая Кордіньє (16) та Віктор Вембаньяма (11), що дозволило господарям Олімпіади пробитися до фіналу.

Інший півфінал вийшов ще більш драматичним. Американці, які привезли на ці Олімпійські ігри купу зірок, ледь не програли збірній Сербії. Матч завершився з рахунком 95:91 на користь команди США, яка в останній чверті здійснила приголомшливий камбек.

Після третього періоду підопічні Стіва Керра поступалися з різницею в 13 очок, але таки зуміли зламати перебіг матчу та вирвати перемогу. Рятівником американської збірної став Стеф Каррі, який став найкращим гравцем поєдинку із 36 очками, влучивши 9 з 14 триочкових. По 19 та 16 очок відповідно у складі США заробили Джоель Ембід та Леброн Джеймс, а Кевін Дюрант завершив гру з 9 балами. У сербів 20 пунктів набрав Богдан Богданович, а лідер команди Нікола Йокіч – 17.

Зазначимо, що Леброн Джеймс у грі проти Сербії оформив тріпл-дабл (16 очок, 12 підбирань та 10 асистів), завдяки чому встановив унікальне досягнення. "Король" став першим баскетболістом в історії, який оформив кілька тріпл-даблів на Олімпіадах – перший був на Іграх-2012 в матчі проти Австралії.

LeBron James against Serbia :



16 PTS

12 REB

10 AST



Only the fourth triple-double in Olympic history.



First player to record multiple triple-doubles in Olympic history.



KING.#Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/PxYrE3UqNF — FIBA (@FIBA) August 8, 2024

Фінал баскетбольного турніру ОІ-2024 між Францією та США відбудеться у суботу, 10 серпня. Початок – о 22:30 за київським часом. Того ж дня о 12:00 у матчі за "бронзу" зустрінуться Німеччина та Сербія.

Нагадаємо, звання чинного олімпійського чемпіона з баскетболу захищає збірна США. На Іграх-2020 у Токіо американці у фіналі обіграли Францію (87:82) та здобули четверте поспіль "золото" на ОІ.

Востаннє "Dream Team" не вигравала Олімпіаду ще 2004 року, коли у півфіналі зазнала поразки від майбутнього чемпіона, збірної Аргентини (81:89).

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