Поразка технічним нокаутом: рефері зняв скандального українського боксера під час бою

Український боксер Іван Редкач поступився Батиржану Джукембаєву з Кахахстану в поєдинку, який відбувся в ніч проти 23 травня у Плент-Сіті (штат Флорида, США)

Це був 10-раундовий рейтинговий поєдинок у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг). Редкач зазнав поразки технічним нокаутом у п'ятому раунді.

Зі старту поєдинку українець мав набагато гірший вигляд за свого суперника. У третьому раунді Іван пропустив хук в печінку та перейшов до глухого захисту.

У четвертому раунді рефері попросив Редкача діяти активніше, пригрозивши зняти його з бою. Однак українець продовжив пасивно боксувати, тому суддя у п'ятому раунді вирішив зупинити поєдинок та присудив Джукембаєву перемогу технічним нокаутом.

Нагадаємо, Редкач відомий своєю скандальною поведінкою в ринзі та за його межами. Так, у січні 2020 року Іван програв Денні Гарсії, а в 10-му раунді вкусив опонента за шию. Через цей інцидент Івана на рік усунули від боїв, але потім скоротили дискваліфікацію до 6 місяців.

У серпні 2018 року Редкач розгнівав підписників в Instagram, опублікувавши спільне фото з російським боксером Денисом Лєбєдєвим та підписом "Україна + Росія = дружба". А у вересні 2021 року Іван образив українців, назвавши їх "жебраками в душі".

Також Редкач неодноразово висловлював образи на адресу українських боксерів-чемпіонів Олександра Усика та Дениса Берінчика.

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